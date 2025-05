Disputa entre J&F e Paper Excellence está prestes a ser encerrada, diz fonte

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - Uma das disputas corporativas de maior repercussão no Brasil, envolvendo o conglomerado nacional J&F Investimentos e a gigante canadense de papel e celulose Paper Excellence, pode estar próxima do fim após as empresas chegarem a um acordo, disse uma fonte familiarizada com as negociações.

A J&F concordou em pagar US$2,7 bilhões em dinheiro à Paper Excellence por uma participação de 49,41% na Eldorado Celulose, segundo a mesma fonte. Se concluído, o acordo encerrará uma longa disputa entre as empresas.