Dólar segue exterior e avança 0,46% ante o real

Às 17h03 na B3 o dólar para junho -- atualmente o mais líquido -- subia 0,29%, aos R$5,6555.

No início da sessão a moeda norte-americana chegou a oscilar no território negativo, abaixo dos R$5,60 -- importante ponto de sustentação técnica para as cotações --, com alguns agentes citando fluxo de entrada de recursos no país para justificar o movimento.

Na mínima do dia, às 9h51, o dólar à vista chegou a ser cotado a R$5,5832 (-0,43%).

Mas ao longo da manhã o dólar recuperou força no Brasil e virou para o positivo, com alguns participantes do mercado aproveitando as cotações mais baixas para comprar moeda.

O avanço do dólar também estava em sintonia com os ganhos da moeda ante boa parte das demais divisas no exterior, em um dia sem novidades na guerra comercial entre EUA e China.

Em meio à baixa das ações brasileiras e à alta das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), o dólar à vista atingiu a máxima de R$5,6362 (+0,51%) às 15h13, para depois encerrar pouco abaixo disso.