Eneva tem lucro líquido de R$384,4 mi no 1° tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Eneva registrou nesta quarta-feira um lucro líquido de R$384,4 milhões no primeiro trimestre, revertendo prejuízo de R$60,9 milhões apurado no mesmo período do ano passado, de acordo com relatório de resultados da companhia,

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da companhia foi de R$1,53 bilhão no período, expansão de 40,3% na base anual.

Em paralelo, o conselho de administração da companhia também elegeu nesta quarta-feira o executivo Barne Seccarelli Laureano para presidência do colegiado, conforme ata da reunião.