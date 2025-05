EXCLUSIVO-BCE consulta bancos sobre financiamento em dólar devido a preocupações com Trump, dizem fontes

O Fed tem facilidades de empréstimo com o BCE para aliviar a escassez da moeda de reserva global e a fim de evitar que o estresse financeiro se espalhe pelos EUA.

Duas das fontes familiarizadas com as discussões do BCE disseram que o Fed nunca sugeriu - inclusive agora - que não apoiará essas medidas.

Mesmo assim, com o questionamento de Trump sobre acordos comerciais e de defesa com aliados europeus gerando desconfiança, há preocupações de que a posição do Fed possa mudar, disseram as fontes, que solicitaram anonimato para falar abertamente sobre questões sensíveis de supervisão bancária.

Os supervisores do BCE estão, portanto, solicitando com urgência que os credores da região avaliem as lacunas em seus balanços patrimoniais, como, por exemplo, quando tiverem emprestado dólares a clientes e financiado outros ativos denominados em dólares, mas não tiverem fundos suficientes ou confiáveis nessa moeda para cumprir as obrigações.

Eles estão pressionando alguns bancos da zona do euro para reduzir essas lacunas e, em alguns casos, exigindo que eles considerem a possibilidade de mudar alguns de seus negócios para torná-los menos expostos ao financiamento em dólares, disse uma das fontes.

O BCE não quis comentar. A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário.