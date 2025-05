Gestão fiscal do governo incluirá bloqueios e contingenciamentos, diz Durigan

"Eu tenho dito que gente vai seguir fazendo a gestão fiscal regular este ano, bloqueando e contingenciando, porque a gente tem que cumprir o arcabouço fiscal", disse.

No evento, ele indicou que o governo buscará em 2025 uma solução para a trajetória de gastos com precatórios, corrigindo distorções em políticas pontuais.

"A gente não pode resolver com bala de prata", afirmou. "A gente tem que atuar para mitigar os riscos judiciais... E algumas políticas pontuais têm dado distorção (em precatórios), vamos atuar nessas pontuais. Com isso, vamos limpando o caminho para que no médio prazo a gente tenha algo sustentável para propor."

Com aval do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo tem pagado parte dos precatórios por fora das regras fiscais. A autorização, no entanto, vale apenas até 2026, com o governo já prevendo um estrangulamento das contas públicas no ano seguinte se uma solução para o problema não for encontrada.

No evento, Durigan ainda afirmou que a inflação no Brasil está acima da meta, mas disse não se tratar de uma questão dramática como muitas vezes tem se colocado.

Ao afirmar que a inflação está começando a ceder no país, ele argumentou que os índices de preços no atual governo são, em média, mais baixos do que em todas as gestões dos últimos 30 anos.