Goldman Sachs diz que investidores estão retornado à posição neutra em relação aos EUA

Por Saeed Azhar e Megan Davies

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Goldman Sachs, John Waldron, disse que uma recente redução dos ativos em dólares por parte dos investidores mostrou que eles estão retornando a posições mais neutras em relação à moeda norte-americana, em vez de estarem em uma "corrida para os portões".

Os mercados têm testemunhado uma volatilidade enorme nos primeiros meses do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à medida que sua decisão de aumentar as tarifas sobre os parceiros comerciais tem levado alguns investidores a se afastarem dos ativos norte-americanos.