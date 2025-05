Governo alemão deve ter acordo sobre orçamento de 2026 em julho, diz ministro das Finanças

Depois que a coalizão do ex-chanceler Olaf Scholz entrou em colapso em novembro, não houve tempo para aprovar o orçamento de 2025. Portanto, a Alemanha tem tido um orçamento provisório desde o início do ano.

Klingbeil acrescentou que deseja criar uma comissão de especialistas para reformar o "freio da dívida" do país o mais rápido possível. Uma reforma foi prometida até o final de 2025.

O governo incluiu em seu acordo de coalizão a criação de uma comissão de especialistas com a participação do Parlamento e dos Estados para desenvolver uma proposta de modernização do "freio da dívida", que restringe os empréstimos públicos a 0,35% do Produto Interno Bruto (PIB).

O governo também está finalizando a legislação para um fundo de investimento de 500 bilhões de euros em infraestrutura, disse Klingbeil, que foi aprovado pelo Parlamento em março como parte de um aumento maciço de gastos.