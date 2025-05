Ibovespa fecha em queda com ajustes e balanços após renovar máximas

O volume financeiro somou R$24,1 bilhões, em pregão também marcado pelo vencimento de opções do Ibovespa.

De acordo com o gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital, o movimento do dia deve-se a uma pequena realização, frente as recentes máximas, e ao movimento da curva de juros local, que operava em alta, afetando sobretudo papéis de empresas sensíveis à economia doméstica.

"Em média, os resultados do primeiro trimestre têm sido positivos, mesmo com a expectativa de desaceleração da economia brasileira. No entanto, pequenos movimentos de correção são comuns ao longo do tempo, principalmente com movimentos muito fortes, como vimos recentemente", acrescentou.

Em maio, até a véspera, o Ibovespa acumulava valorização de quase 3%, com a alta no ano alcançando 15,5%. Dados da B3 mostram saldo positivo de capital externo na bolsa no mês até o dia 12, de R$6,6 bilhões. No ano, as compras superam as vendas em R$17,1 bilhões no mercado secundário.

DESTAQUES

- AZUL PN desabou 16,08%, após forte valorização na véspera, com agentes analisando o balanço do primeiro trimestre, que mostrou prejuízo líquido ajustado de R$1,82 bilhão. A companhia aérea deve tentar buscar mais capital para reforçar sua posição financeira, mas vai buscar uma janela mais favorável do mercado para isso, afirmou o diretor financeiro, Alexandre Malfitani, nesta quarta-feira. A Azul terminou março com uma alavancagem financeira de 5,2 vezes ante 3,7 vezes um ano antes.