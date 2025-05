Ibovespa titubeia na abertura após renovar máximas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa oscilava poucos nos primeiros negócios desta quarta-feira, após renovar máximas históricas na véspera, em sessão com vencimento de opções do índice e com uma nova bateria de balanços corporativos para repercutir, entre eles os resultado de JBS, Azul e Raízen.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,05%, a 138.897,5 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, tinha decréscimo de 0,07%.

(Por Paula Arend Laier)