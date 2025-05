INSS diz que 474 mil pessoas não reconheceram descontos em folha

Os números foram divulgados depois que uma ação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União apontou um esquema bilionário de descontos indevidos a aposentados e pensionistas, envolvendo diferentes entidades.

Segundo Waller, o INSS ainda precisa resolver questões técnicas para encontrar o montante total a ser devolvido, mas a ideia inicial do órgão é que as entidades que fizeram os descontos custeiem o ressarcimento.

"Quando ele simplesmente não reconhece o vínculo, o INSS intima automaticamente a instituição para que, em 15 dias úteis, junte a comprovação da regularidade daquele desconto ou realize o pagamento do valor devido corrigido, em que o INSS informa a GRU (Guia de Recolhimento da União) já com a correção do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)", afirmou Waller sobre o processo de pagamento.

O presidente do órgão destacou ainda que não há um prazo final para dar entrada no pedido de ressarcimento. Segundo ele, os usuários podem acessar o sistema do INSS com calma. "Isso não tem prazo para terminar. Todos serão ressarcidos."

(Por Victor Borges)