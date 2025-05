Minério de ferro sobe com otimismo sobre trégua comercial entre China e EUA

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro atingiram uma máxima em mais de cinco semanas nesta quarta-feira, impulsionados pelas medidas dos Estados Unidos e da China para reduzir as tarifas após um acordo comercial, aumentando as esperanças de uma solução duradoura para a disputa comercial.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,43%, a 737 iuanes (US$102,16) a tonelada, maior fechamento desde 7 de abril.