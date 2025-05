Petróleo cai após aumento dos estoques de petróleo nos EUA

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira, depois que dados do governo dos Estados Unidos mostraram que os estoques de petróleo do país aumentaram inesperadamente na semana passada, provocando preocupações dos investidores com o excesso de oferta.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com queda de 0,81%, a US$66,09 por barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA fechou com queda de 0,82%, a US$63,15.