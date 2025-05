Qatar Airways assina acordo para compra de até 210 jatos Boeing durante visita de Trump

DOHA/SEATTLE (Reuters) - A Qatar Airways assinou um acordo nesta quarta-feira para comprar até 210 jatos de grande porte da Boeing durante a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao país árabe do Golfo, o que representa um grande trunfo para a fabricante de aviões dos EUA.

O acordo com a Boeing para aviões 777X e 787 com motores GE Aerospace foi avaliado em US$96 bilhões, segundo a Casa Branca. É uma vitória para Trump mesmo que levem anos até que as aeronaves sejam entregues.

A venda também é um impulso para a Boeing e sua maior fornecedora de motores em um momento em que as versões grandes do A350, da rival Airbus -- equipadas com motores Rolls-Royce -- têm enfrentado problemas de manutenção por operarem nos climas mais quentes do mundo, incluindo a região do Golfo.