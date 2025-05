Volume de serviços no Brasil cresce pelo 2º mês em março mas mostra desaceleração

Segundo os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor acumulou ganho de 1,2% nos dois meses seguidos de altas, após recuo de 0,5% em janeiro, e está 0,5% abaixo do ponto mais alto de sua série, alcançado em outubro de 2024.

Assim, o volume de serviços encerrou o primeiro trimestre com queda de 0,2% na comparação com os três meses anteriores, interrompendo sequência de sete trimestres seguidos de ganhos, segundo o IBGE.

"A queda trimestral agora não representa ainda uma mudança de trajetória e não há um esgotamento do setor de serviços. O setor teve seu ápice em outubro de 2024 e de lá pra cá vieram duas quedas, em novembro (de 2024) e janeiro, mas ainda estamos no segundo ponto mais alto da série", afirmou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa no IBGE.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o volume registrou expansão de 1,9%, contra expectativa de 2,1%.

A resiliência do mercado de trabalho vem mantendo o setor de serviços sustentado neste início de ano, com geração de empregos com carteira assinada que tendem a ter salários mais altos, sustentando a demanda interna.

No entanto, desafios como inflação elevada, juros altos e aperto das condições financeiras devem levar o setor -- e a economia como um todo -- a apresentar um crescimento mais moderado neste ano. Na semana passada, o Banco Central elevou a taxa básica de juros a 14,75% ao ano.