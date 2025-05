S&P 500 tem leve variação positiva conforme investidores aguardam dados

Por Sinéad Carew e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O índice S&P 500 fechou com leve variação positiva, depois de oscilar entre ganhos e perdas durante a sessão desta quarta-feira, com investidores à espera do próximo conjunto de dados econômicos, após um início de semana robusto, provocado por dados de inflação brandos e uma trégua tarifária entre os Estados Unidos e a China.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 registrou variação positiva de 0,09%, para 5.892,11 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,70%, para 19.142,99 pontos. O Dow Jones caiu 0,23%, para 42.045,00 pontos.