Vice-chair do Fed diz esperar desaceleração da economia e incerteza sobre inflação por tarifas

"Se as tarifas criarão uma pressão persistente de alta sobre a inflação dependerá de como a política comercial será implementada, do repasse aos preços ao consumidor, da reação das cadeias de oferta e do desempenho da economia."

Jefferson disse que defendeu a manutenção da taxa de juros na última reunião do Fed, e que acha que o atual nível "moderadamente restritivo", em uma faixa de 4,25% a 4,5%, está "bem posicionado para responder aos acontecimentos que possam surgir".

Jefferson disse que considera o mercado de trabalho ainda "sólido" e acha que a leve contração da produção econômica dos EUA nos primeiros três meses do ano foi distorcida por dados de importação que exageraram o grau de desaceleração da economia.

Ainda assim, Jefferson disse que a confiança entre as empresas e as famílias diminuiu, e está "observando com muito cuidado os sinais de enfraquecimento da atividade econômica nos dados".

Ele espera que o crescimento econômico desacelere ao longo do ano, mas permaneça positivo.

O fluxo constante de anúncios de tarifas do governo Trump, levando as taxas de importação a níveis recordes, apenas para ver as ações mais agressivas serem adiadas, deixou o Fed com dificuldades para determinar o impacto final sobre os preços, o crescimento e o emprego.