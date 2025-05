Allos tem crescimento de 9% na receita de locação em abril, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - A Allos registrou um crescimento de 9% na receita de locação no mês de abril ante o mesmo período do ano passado, afirmou nesta quinta-feira o presidente-executivo da operadora de shopping centers, Rafael Sales, após um primeiro trimestre impactado pelo descasamento entre o mês da Páscoa em 2024 e em 2025.

Em teleconferência com analistas, após divulgação de resultado trimestral na véspera, o executivo afirmou que dez shoppings da companhia que tiveram um desempenho negativo nas vendas "mesmas lojas" em março apresentaram crescimento de dois dígitos, entre 14% e 17%, em abril.

"E o 'same store rent' de abril foi mais 9% (de crescimento), então, de fato, esse pedaço do portfólio que estava mais exposto... recuperou bem em abril, fazendo com que nossa receita total de locação em abril chegasse a 9% de crescimento", acrescentou.