Chair do Fed diz que estratégia em torno do emprego e inflação precisa ser reavaliada

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve acreditam que precisam reconsiderar os principais elementos relacionados a empregos e inflação em sua atual abordagem de política monetária, dada a experiência inflacionária dos últimos anos e a possibilidade de que os choques de oferta e os aumentos de preços associados possam se tornar mais frequentes nos próximos anos, disse o chair do Fed, Jerome Powell, nesta quinta-feira.

"Podemos estar entrando em um período de choques de oferta mais frequentes e potencialmente mais persistentes - um desafio difícil para a economia e para os bancos centrais", disse Powell no discurso de abertura de uma conferência de dois dias que irá reconsiderar a abordagem atual do Fed para a política monetária, adotada em 2020 quando a economia ainda estava marcada pela pandemia.