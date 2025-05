Dólar sobe com especulação sobre pacote de gastos apesar de negativa de Haddad

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a quinta-feira com alta firme no Brasil, na contramão do exterior, com o mercado se apegando a especulações de que o governo estaria preparando um conjunto de medidas para alavancar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026, ano eleitoral, com efeitos negativos para a área fiscal.

Mesmo com o desmentido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o dólar à vista fechou em alta de 0,84%, aos R$5,6803. No mês, a divisa acumula leve alta de 0,07%.