Dólar tem leve baixa enquanto mercados ponderam sobre tarifas e preços do petróleo

Os ganhos do real, por sua vez, eram contidos pelas fortes baixas dos preços do petróleo, importante produto da pauta exportadora brasileira, conforme a possibilidade de um acordo nuclear entre EUA e Irã eleva a expectativa de aumento da oferta do combustível no mercado internacional.

Trump disse mais cedo que os EUA estão muito perto de garantir um acordo nuclear com o Irã, acrescentando que Teerã "meio que" concordou com os termos.

Ali Shamkhani, assessor do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse que o Irã se comprometeria a nunca fabricar armas nucleares e a se livrar de seus estoques de urânio altamente enriquecido, informou a NBC.

"No Brasil, o efeito disso é um pouco misto, porque o petróleo mais baixo está muito correlacionado com as receitas e lucratividade da Petrobras, que é uma ação bastante buscada por estrangeiros quando investem aqui no país, então isso pode ser uma pressão altista para o câmbio", afirmou Mattos.

Já na frente de dados, o governo norte-americano informou que as vendas no varejo tiveram alta de 0,1% em abril, em dado acima do esperado, mas desacelerando em relação ao ganho de 1,7% em março.

No mercado de trabalho, o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego permaneceu inalterado em 229.000 na semana passada, informou o governo, mas as oportunidades de emprego estão se tornando mais escassas para aqueles que estão desempregados.