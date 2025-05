Economia do Japão encolhe 0,7% em base anual no 1º trimestre

TÓQUIO (Reuters) - A economia do Japão encolheu 0,7% em uma base anual no primeiro trimestre, segundo dados divulgados na sexta-feira (horário local), ressaltando uma recuperação frágil, agora ameaçada pelas políticas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A contração do Produto Interno Bruto (PIB) real foi muito maior do que a previsão mediana do mercado de uma queda de 0,2%.

Em uma base trimestral, a economia encolheu 0,2%, em comparação com as previsões do mercado de uma contração de 0,1%.