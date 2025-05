Google atinge 150 milhões de usuários para serviço de assinatura com ajuda de IA

No mesmo mês, o Google lançou um plano de US$ 19,99 por mês com acesso a recursos de IA indisponíveis para usuários gratuitos. A empresa continua a oferecer níveis de assinatura do Google One para armazenamento de arquivos, mas sem a maioria dos recursos de IA, a preços mais baixos.

O novo nível de IA foi responsável por "milhões" de assinaturas, de acordo com Shimrit Ben-Yair, vice-presidente do Google responsável pelo serviço de assinatura.

O Google One faz parte do esforço da Alphabet para diversificar para além da publicidade, responsável por mais de três quartos de sua receita total de US$ 350 bilhões em 2024.

O sucesso da Alphabet com as assinaturas pode desempenhar um papel fundamental em suas perspectivas financeiras de longo prazo, à medida que enfrenta a ameaça dos chatbots de IA, como o ChatGPT da OpenAI ou o Gemini do próprio Google, para sua fortaleza de mecanismo de pesquisa.

As ofertas de IA causaram um declínio nas buscas no navegador Safari da Apple pela primeira vez, disse um executivo da Apple durante depoimento em um tribunal na semana passada. A fabricante do iPhone está procurando introduzir opções de pesquisa com IA, um golpe para a Alphabet, que perdeu US$ 150 bilhões em valor de mercado naquele dia.

Ao contrário dos mecanismos de busca, as interfaces de IA ainda não encontraram uma maneira perfeita de incorporar anúncios. Em vez disso, muitas empresas estão cobrando dos usuários por meio de assinaturas ou com base no uso do produto.