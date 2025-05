Governo avalia mudar leis para reduzir fluxo de precatórios de servidores e Previdência

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - O governo avalia propor ao Congresso Nacional mudanças em leis que considera ter distorções e geram alto fluxo de processos judiciais e expedição de precatórios nas áreas de Previdência e folha de pagamentos de servidores públicos, disse nesta quinta-feira o secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães.

Em entrevista à imprensa, Guimarães ainda afirmou que entre as soluções estudadas para 2027, quando acaba a exceção judicial que permite pagar precatórios fora de regras fiscais, o governo poderia propor retirar esses gastos do limite de despesas do arcabouço, mas mantendo a rubrica na contabilização da meta fiscal.