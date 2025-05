Governo prepara medidas fiscais pontuais e não há estudo sobre aumento do Bolsa Família, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que medidas em preparação pelo governo, que serão discutidas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana, são pontuais para assegurar o cumprimento da meta fiscal.

Em entrevista a jornalistas, Haddad negou haver estudo ou pedido no governo sobre eventual aumento de valor dos benefícios do Bolsa Família.

"As únicas medidas que estão sendo preparadas para levar ao conhecimento do presidente semana que vem são medidas pontuais para o cumprimento da meta fiscal, como nós fizemos no ano passado", disse.