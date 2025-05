Ibovespa fecha acima de 139 mil pontos puxado por Vale e com BRF em destaque

- BRF ON subiu 4,78%, tendo no radar o balanço do primeiro trimestre, após o fechamento do mercado. Projeções compiladas pela LSEG apontam Ebitda de R$2,6 bilhões. MARFRIG ON, que controla a BRF e também reporta resultado nesta quinta-feira, valorizou-se 4,34%.

- ELETROBRAS ON caiu 3,22%, após prejuízo líquido de R$354 milhões no primeiro trimestre, revertendo o lucro de R$331 milhões apurado no mesmo período em 2024, com queda no resultado operacional por menor receita de transmissão e maiores custos com energia comprada para revenda.

- BANCO DO BRASIL ON recuou 1,21% antes da divulgação do resultado do primeiro trimestre, após o encerramento dos negócios na bolsa nesta quinta-feira. Estimativas compiladas pela LSEG apontam lucro líquido de R$9,2 bilhões para os primeiros três meses do ano.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 1,34%, em dia com desempenho positivo dos bancos privados do Ibovespa. BRADESCO PN avançou 0,99%, SANTANDER BRASIL ON encerrou com acréscimo de 0,07% e BTG PACTUAL UNIT terminou o dia com ganho de 0,27%.

- LOJAS RENNER ON valorizou-se 3,51%, tendo como pano de fundo relatório do UBS BB reiterando recomendação de compra para as ações da varejista de moda e elevando previsões para os lucros líquidos ajustados em 2025 e 2026, bem como o preço-alvo dos papéis de R$14,50 para R$21.

- PETROBRAS PN encerrou com variação negativa de 0,13%, em meio ao declínio do petróleo no exterior, onde o barril de Brent caiu 2,36%, a US$64,53. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) indicou uma greve de advertência nos dias 29 e 30 de maio nas unidades da Petrobras.