Ibovespa tem alta instável com bancos e alívio nos DIs; Eletrobras pesa

- GPA ON avançava 6,36%, com investidores também repercutindo notícia de que integrantes da família Coelho Diniz aumentaram a participação no varejista para 10% do total de ações da companhia.

- BANCO DO BRASIL ON cedia 0,03% antes da divulgação do resultado do primeiro trimestre, após o fechamento do mercado, enquanto, no setor, BRADESCO PN avançava 2,11%, SANTANDER BRASIL ON mostrava acréscimo de 0,79%, ITAÚ UNIBANCO PN registrava elevação de 0,59% e BTG PACTUAL UNIT subia 0,67%.

- LOJAS RENNER ON valorizava-se 3,74%. Relatório do UBS BB reiterou recomendação de compra para as ações da varejista de moda e elevou previsões para os lucros líquidos ajustados em 2025 e 2026, bem como o preço-alvo dos papéis de R$14,50 para R$21. Para o segundo trimestre, os analistas veem efeitos positivos de uma base de comparação mais fraca e tendências positivas de consumo.

- PETROBRAS PN recuava 0,22%, em meio ao declínio do petróleo no exterior, onde o barril de Brent caía 2,5%, a US$64,44. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) indicou uma greve de advertência nos dias 29 e 30 de maio nas unidades da Petrobras, em protesto contra estagnação em negociações com a empresa sobre diversos temas. Uma paralisação ainda precisa ser aprovada por sindicatos em assembleia.

- VALE ON tinha acréscimo de 0,26%, endossada pelo avanço dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 1,17%, a 736,5 iuans (US$102,13) a tonelada.

- EQUATORIAL ON cedia 1,45%, após balanço do primeiro trimestre mostrar um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$2,9 bilhões no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 14,5% frente ao mesmo intervalo de 2024, mas queda de 16,4% no lucro líquido ajustado, que somou R$411 milhões no período.