Índice europeu STOXX 600 reverta perdas e fecha em alta

As ações do setor de telecomunicações foram as que obtiveram os maiores ganhos, ajudadas por um aumento de 2,8% na Deutsche Telekom, depois que a empresa divulgou lucro no primeiro trimestre ligeiramente acima das expectativas.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,57%, a 8.633,75 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,72%, a 23.695,59 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,21%, a 7.853,47 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,15%, a 40.418,82 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,65%, a 13.930,20 pontos.