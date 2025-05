Índices acionários da China interrompem sequência de ganhos com dados fracos de empréstimos

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,79%.

Os novos empréstimos bancários da China caíram mais do que o esperado em abril, uma vez que a prolongada guerra comercial com os EUA corroeu ainda mais o apetite do mercado durante um período que normalmente é lento para a demanda por empréstimos.

Enquanto isso, o país suspendeu algumas medidas não tarifárias tomadas em abril contra entidades norte-americanas - 17 em sua lista de entidades não confiáveis e 28 em sua lista de controle de exportação, informou o Ministério do Comércio.

As ações chinesas têm recuperado totalmente as perdas incorridas desde a imposição de tarifas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em 2 de abril, sendo impulsionadas pela trégua comercial.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,0%, a 37.755 pontos.

