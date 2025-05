Investimento estrangeiro na Europa cai para nível mais baixo em nove anos, mostra pesquisa da EY

BERLIM (Reuters) - O investimento estrangeiro direto (IED) na Europa caiu pelo segundo ano consecutivo em 2024, atingindo O nível mais baixo nos últimos nove anos, segundo uma pesquisa realizada pelo grupo de serviços profissionais EY.

O IED na Europa caiu 5% no ano passado, com a Alemanha registrando uma queda de 17% nos projetos devido à contínua instabilidade econômica e política, embora tenha registrado um aumento de 35% no número de empregos.

As empresas pesquisadas citaram a economia lenta, preços de energia persistentemente altos e o ambiente geopolítico como os três principais riscos que afetam suas decisões de investimento.