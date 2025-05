Japão busca 3ª rodada de negociações comerciais com os EUA na próxima semana, dizem fontes

O ministro das Finanças, Katsunobu Kato, também planeja visitar o Canadá na próxima semana para uma reunião com seus pares do G7, onde ele poderá discutir a questão do câmbio com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

O Japão está considerando um pacote de propostas para obter concessões dos EUA que podem incluir o aumento das importações de milho e soja dos EUA, cooperação técnica em construção naval e revisão dos padrões de inspeção para automóveis importados, disse a fonte.

Há incertezas quanto à possibilidade de os dois lados resolverem as diferenças em relação à prioridade do Japão, que é obter isenções das tarifas norte-americanas sobre automóveis e autopeças - o principal pilar de sua economia.

"Buscaremos revisar a gama de medidas tarifárias dos EUA, como as que incidem sobre automóveis, autopeças, aço e alumínio, bem como as tarifas recíprocas, que são profundamente lamentáveis", disse Akazawa em uma coletiva de imprensa na quarta-feira.

Em 2 de abril, o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de 10% sobre todos os países, exceto Canadá, México e China, junto de tarifas mais altas para muitos parceiros comerciais, incluindo o Japão, que enfrenta uma tarifa de 24% a partir de julho, a menos que possa negociar um acordo.

Autoridades japoneses e parlamentares do partido governista disseram que não veem mérito em fechar um acordo com os EUA, a menos que a tarifa de 25% sobre as importações de automóveis seja suspensa, dada a importância econômica do setor.