J&F paga R$15 bi à Paper Excellence para ficar com todas as ações da Eldorado Brasil

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A J&F informou nesta quinta-feira que pagou R$15 bilhões à Paper Excellence para ficar com todas as ações que não possuía da Eldorado Brasil Celulose, tornando-se a única proprietária da companhia.

O pagamento encerra uma longa disputa judicial e arbitral entre as duas empresas que seguiu tanto em instâncias no Brasil quanto no exterior, disse o presidente-executivo da J&F, Aguinaldo Filho.