Juros futuros sobem em dia de ruídos e desmentidos sobre pacote fiscal do governo

Essa percepção de atividade econômica forte -- que pressiona a inflação -- já dava suporte às taxas dos DIs, que aceleraram os ganhos pouco depois das 14h20, em meio a especulações no mercado de que o governo estaria preparando um pacote de medidas com impacto fiscal. Neste horário, o dólar também renovou máximas ante o real.

Com as especulações estressando os ativos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu dar uma rápida entrevista a jornalistas em Brasília. Segundo ele, as únicas medidas preparadas para envio a Lula são pontuais e para cumprimento da meta fiscal.

"As únicas medidas que estão sendo preparadas para levar ao conhecimento do presidente semana que vem são medidas pontuais para o cumprimento da meta fiscal, como nós fizemos no ano passado", disse, acrescentando que o Orçamento de 2026 ainda não começou a ser discutido.

Na noite de quarta-feira, após a Veja noticiar que o Ministério do Desenvolvimento Social estaria preparando uma proposta para reajustar o valor do Bolsa Família de R$600 para R$700 a partir de janeiro de 2026, o ministro da pasta, Wellington Dias, disse à Reuters que não há estudo e nem proposta nesse sentido.

Questionado sobre o assunto nesta quinta-feira, Haddad reforçou: "Não há da parte do MDS pressão sobre a área econômica para absolutamente nenhuma iniciativa nova. Isso vale para os demais ministérios".

O desmentido de Haddad fez o dólar perder força ante o real e as taxas futuras desacelerem -- mas o movimento foi momentâneo. Profissionais ouvidos pela Reuters afirmaram que, ainda que Haddad tenha negado mais uma vez, em nome do governo, as especulações sobre medidas fiscais, o mercado se apegou aos ruídos para operar nesta quinta-feira.