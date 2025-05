Marfrig vai incorporar BRF, formando MBRF, com receita de R$152 bi

A Marfrig, focada em carne bovina, com parte de suas operações nos Estados Unidos e no Brasil, e a BRF, com foco em carnes de aves e suína, projetam sinergias de R$805 milhões por ano, sendo entre R$400 milhões e R$500 milhões previstos para os primeiros 12 meses e o restante no médio e longo prazos.

"A fusão entre a Marfrig e a BRF é um movimento necessário para que possamos avançar com capturas de sinergias estratégicas e continuar crescendo nossos negócios em todo o mundo", afirmou o controlador e presidente dos conselhos de administração de Marfrig e BRF, Marcos Molina, em nota.

A Marfrig já possui 50,49% de participação na BRF. A primeira aquisição de uma fatia na BRF pela companhia de Molina ocorreu em maio de 2021, quando a empresa declarou que seria um investidor passivo.

"Hoje, com a MBRF, começamos um novo capítulo da nossa história e estamos pavimentando um futuro promissor", acrescentou.

O movimento deve fortalecer a presença global da nova empresa, que terá posição de liderança nos diversos mercados onde as companhias atuam.

Estima-se uma redução de despesas na ordem de R$320 milhões anuais, com iniciativas como a unificação de estrutura comercial e logística, consolidação de um sistema operacional único e otimização da estrutura corporativa.