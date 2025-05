Marfrig e BRF vão combinar operações, diz fonte

SÃO PAULO (Reuters) - As processadoras de carnes Marfrig e BRF devem anunciar nesta quinta-feira uma fusão que envolve troca de ações, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters.

O nome da nova companhia, que seria uma gigante global do setor de carnes, será MBRF, segundo a fonte, que falou na condição de anonimato.

A Marfrig, focada em carne bovina, com parte de suas operações nos Estados Unidos e no Brasil, e a BRF, com foco em carnes de aves e suína, estão vendo sinergias de mais de R$800 milhões com a fusão, de acordo com a fonte.