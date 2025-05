Marfrig tem lucro líquido de R$88 mi no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Marfrig divulgou nesta quinta-feira lucro líquido atribuído ao controlador de R$88 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 40,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O Ebitda ajustado da processadora de alimentos somou R$3,2 bilhões no período, avanço de 20,8% em base anual, quase em linha com a expectativa média de analistas em pesquisa da LSEG, de R$3,01 bilhões.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )