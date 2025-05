Marisa tem lucro de R$2,4 mi no 1º tri, com receita e margem maiores

No primeiro trimestre, a receita líquida cresceu 17,7%, para R$297,9 milhões, enquanto as vendas em mesmas lojas subiram 19,2%, com a empresa destacando a expansão das linhas infantil e masculina. Apesar do foco no público feminino da classe C, o plano da empresa é tornar a Marisa um destino completo de compras para toda a família.

Garcia também chamou a atenção para a expansão da base ativa de cartões Marisa, com crescimento de 92,4% frente ao primeiro trimestre do ano passado, atingindo a marca de quase 1 milhão de cartões, como mais um componente para a expansão da receita líquida no começo de 2025. As vendas com o cartão representaram 22,9% das transações, de 16,1% um ano antes.

A margem bruta aumentou para 51,1%, de 45,8% um ano antes, conforme os custos das mercadorias vendidas e prestação de serviços registraram expansão em um ritmo menor do que a receita, de 6,2%. As despesas com vendas, gerais e administrativas em relação à receita líquida, por sua vez, mostraram queda de 10,9 pontos percentuais, para 48,7%.

O resultado operacional medido pelo Ebitda totalizou R$86,4 milhões, revertendo a performance negativa em R$29,6 milhões no primeiro trimestre de 2024. A margem Ebitda ficou em 29%.

Os investimentos (capex) somaram R$4,4 milhões primeiro trimestre de 2025, acréscimo de 46,7% em relação aos mesmos meses do ano passado, com a empresa priorizando gastos na ampliação e reformas das lojas e em tecnologia da informação.

De acordo com o presidente-executivo da companhia, no primeiro trimestre a Marisa implementou uma nova tecnologia e reforçou a equipe de planejamento para melhorar a previsão de demanda, e agora no segundo trimestre está adotando uma ferramenta de abastecimento automatizada.