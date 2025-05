Ministros da UE têm ambição maior do que o acordado entre Reino Unido e EUA

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - Ministros do Comércio da União Europeia desejam um acordo comercial mais ambicioso do que o acordado pelo Reino Unido com os Estados Unidos, afirmaram eles nesta quinta-feira, acrescentando que um acordo do tipo que mantenha as tarifas não seria suficiente para evitar as contramedidas do bloco europeu.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disseram há uma semana que haviam concordado com um acordo comercial bilateral limitado que mantém as tarifas de 10% de Trump sobre as exportações britânicas, enquanto reduz as tarifas mais altas sobre aço e carros.