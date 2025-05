Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA ficam inalterados com mercado de trabalho estável

As empresas têm mantido seus funcionários após as dificuldades de encontrar mão de obra durante e após a pandemia de Covid-19. As tarifas do presidente Donald Trump criaram um ambiente econômico incerto, resultando em grandes empresas, desde companhias aéreas até fabricantes de veículos, retirando suas previsões financeiras para 2025.

Embora os EUA e a China tenham conseguido uma trégua de 90 dias em sua guerra comercial no fim de semana, reduzindo as tarifas sobre as importações, a incerteza permanece sobre o que acontecerá depois disso.

Uma taxa geral de 10% sobre quase todas as importações para os EUA permanece em vigor, assim como as taxas setoriais.

O número de pessoas que recebem benefícios após uma semana inicial de ajuda, um indicador de contratação, aumentou em 9.000, para 1,881 milhão com ajuste sazonal, durante a semana encerrada em 3 de maio, segundo o relatório.