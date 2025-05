Petroleiros planejam greve após Petrobras anunciar austeridade por queda do petróleo

"A insatisfação da categoria aumentou após declarações da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, sinalizando contenção de despesas, mesmo diante do desempenho financeiro positivo da empresa", afirmou a FUP em nota.

Segundo federação, houve "incoerência" da gestão da estatal, que anunciou um lucro líquido de R$35,2 bilhões no primeiro trimestre, com a distribuição de R$11,72 bilhões em dividendos aos acionistas, e em seguida prometeu aos acionistas austeridade e controle geral de custos, diante de preços baixos do petróleo.

Chambriard usou a expressão "apertar os cintos", durante conferência de resultados.

Outro ponto destacado pelas entidades é a preocupação com as condições de segurança nas unidades operacionais da Petrobras. Os sindicatos denunciam a prática de subnotificação de acidentes e exigem maior transparência e rigor na gestão da segurança dos trabalhadores.

Procurada, a Petrobras não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

Será a segunda greve de advertência neste ano. Em 26 de março, os trabalhadores da Petrobras fizeram uma paralisação de 24 horas, em movimento que ficou marcado pela defesa do teletrabalho, além de protestar contra redução da remuneração variável dos trabalhadores e defender a recomposição dos efetivos e a garantia de segurança em todo o Sistema Petrobras.