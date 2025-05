Produção industrial da zona do euro cresce mais do que o esperado em março

FRANKFURT (Reuters) - A produção industrial nos 20 países da zona do euro cresceu muito mais do que o previsto em março, indicando que a recessão de dois anos do setor pode finalmente estar chegando ao fim, segundo dados do Eurostat divulgados nesta quinta-feira.

A produção subiu 2,6% no mês, superando as expectativas de um aumento de 1,8% e o ganho de 1,1% do mês anterior, uma vez que a maioria dos setores industriais se expandiu rapidamente. Em comparação com o ano anterior, a produção cresceu 3,6%, acima da previsão dos economistas de 2,5%.

O setor industrial tem enfrentado dificuldades há anos, uma vez que os altos custos de energia, a concorrência da China e a demanda doméstica fraca reduziram profundamente as vendas.