Produção manufatureira dos EUA cai em abril pressionada por automóveis

Na comparação anual, houve aumentou de 1,2% em abril. A mudança na política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, representa um obstáculo significativo para a manufatura, que responde por 10,2% da economia e depende fortemente de matérias-primas importadas.

Trump defendeu as tarifas como necessárias para reavivar a base industrial dos EUA, mas economistas dizem que é impossível levar de volta ao país as fábricas que se mudaram para o exterior, citando os altos custos de produção e de mão de obra como um dos desafios.

A produção de veículos automotores e peças teve queda de 1,9% no mês passado, depois de ter aumentado nos dois meses anteriores, provavelmente porque as montadoras tentaram se antecipar às tarifas. Os fabricantes de veículos automotores alertaram que as tarifas reduzirão significativamente os lucros este ano.

A produção de bens duráveis caiu 0,2% e a de bens não duráveis diminuiu 0,6%, com a maioria dos setores registrando quedas.

A produção de mineração caiu 0,3%, depois de registrar fortes ganhos nos dois meses anteriores. A produção de serviços públicos avançou 3,3%, depois de duas quedas mensais consecutivas.

A produção industrial geral ficou inalterada depois de ter diminuído 0,3% em março. Em abril, ela aumentou 1,5% na comparação anual.