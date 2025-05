Tesla vendeu carros que Musk disse que seriam usados como táxis-robôs

Para a maioria das empresas automotivas nos EUA, a oferta de compra de leasing é "óbvia" porque os revendedores não precisam encontrar um novo comprador quando o contrato de leasing termina, disse Joseph Yoon, analista de percepções do consumidor do fornecedor de dados automotivos Edmunds. Agora que os preços de um Tesla usado estão "meio que afundando", disse Yoon, a empresa provavelmente encerrou a proibição de compra no final do leasing para evitar ser "pega com a mão na massa".

À medida que os modelos da Tesla envelhecem e enfrentam a crescente concorrência de outras montadoras de veículos elétricos, os carros agora perdem valor mais rapidamente do que quase qualquer outro veículo. Uma análise da CarGurus, um serviço de dados e vendas de carros usados, constatou que os preços médios de venda dos Teslas usados caíram 7,6% no último ano, em comparação com uma queda de 0,8% em um índice composto de todas as marcas. Os preços da picape Cybertruck despencaram 46% no último ano, enquanto os preços do Model Y caíram 14,1%.

Durante a teleconferência de resultados da Tesla em janeiro, Vaibhav Taneja, diretor financeiro da empresa, culpou "o lucro menor do negócio de carros usados" como motivo para o declínio das margens em uma de suas unidades. Ao contrário de quase todos os outros fabricantes de automóveis com vendas nos EUA, a Tesla possui e opera suas próprias concessionárias.

Nas concessionárias antes da mudança da política de leasing, disse uma das pessoas familiarizadas com as operações de varejo da Tesla, os clientes às vezes perguntavam por que os preços dos usados eram tão semelhantes aos de alguns modelos novos. Os vendedores citavam as atualizações de software aos interessados em comprar.

Para aqueles que buscavam um leasing, eles continuavam dizendo que os carros seriam usados para táxis-robôs no final do contrato. A explicação nunca mudou, acrescentou a fonte, porque até novembro a empresa nunca se desviou dela.

Marshall Distel, um planejador de transportes de Vermont que alugou um Model 3 em 2023, disse que, ao pesquisar as políticas da Tesla, entendeu que teria de devolver o carro. Na época, disse ele, achou que uma opção de compra teria sido boa.