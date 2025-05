Thyssenkrupp tem lucro menor no trimestre com incerteza tarifária

Por Christoph Steitz e Tom Käckenhoff

FRANKFURT/DUESSELDORF, Alemanha (Reuters) - O lucro operacional da Thyssenkrupp despencou no segundo trimestre fiscal, prejudicado pelo que o conglomerado industrial alemão disse ser a alta incerteza econômica entre a maioria de seus clientes, devido às tarifas de importação mais altas, principalmente nos setores automotivo e de aço.

As ações do grupo que produz peças desde para submarinos a automóveis despencaram cerca de 10% nesta manhã, após o resultado que mostrou queda de 90% no Ebit ajustado trimestral, para 19 milhões de euros, muito abaixo da média de 146 milhões prevista em uma pesquisa com analistas fornecida pela empresa.