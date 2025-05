Trump anuncia compromisso de US$14,5 bilhões entre Etihad, Boeing e GE

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira acordos que somam mais de US$200 bilhões entre os EUA e os Emirados Árabes Unidos, incluindo um compromisso de US$14,5 bilhões entre a Boeing , a GE Aerospace e a Etihad Airways, informou a Casa Branca.

A Casa Branca disse que a Boeing e a GE receberam um compromisso da Etihad de investimento de US$14,5 bilhões para a compra de 28 aeronaves Boeing 787 e 777X fabricadas nos EUA e equipadas com motores GE. A Etihad não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A GE e a Boeing não comentaram.

"Com a inclusão do 777X de última geração em seu plano de frota, o investimento aprofunda a parceria de longa data na aviação comercial entre os Emirados Árabes Unidos e os EUA, impulsionando a fabricação norte-americana e fomentando as exportações", disse a Casa Branca.