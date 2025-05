Trump diz que Índia ofereceu aos EUA acordo comercial sem tarifas

A Reuters informou que a Índia ofereceu reduzir as tarifas para zero em 60% das linhas tarifárias em uma primeira fase do acordo em negociação com Washington, ao mesmo tempo em que ofereceu acesso preferencial a quase 90% das mercadorias que a Índia importa dos EUA.

O Ministério do Comércio indiano não respondeu a um email solicitando comentários sobre o acordo proposto.

Em Doha, Trump disse que confrontou o presidente-executivo da Apple, Tim Cook, sobre a mudança da produção para a Índia, uma vez que a empresa norte-americana está buscando produzir a maioria de seus iPhones vendidos nos Estados Unidos em fábricas na Índia até o final de 2026, acelerando esses planos para lidar com tarifas potencialmente mais altas na China.

"Tim, nós o tratamos muito bem, aguentamos todas as fábricas que você construiu na China por anos... não estamos interessados em que você construa na Índia, a Índia pode cuidar de si mesma, eles estão indo muito bem, queremos que você construa aqui", lembrou Trump de ter dito a Cook, que não estava na reunião de Doha.

Nos últimos anos, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, promoveu a Índia como um centro de fabricação de smartphones e os fornecedores da Apple aumentaram a produção no país.

Em março, os principais fornecedores indianos da Apple, Foxconn e Tata, enviaram quase US$2 bilhões em iPhones para os EUA, um recorde histórico, para contornar as tarifas iminentes de Trump.