Vendas no varejo no Brasil crescem menos que o esperado em março mas renovam maior patamar da série

"Devemos ver o agro e o comércio tendo impacto positivo sobre o PIB do primeiro trimestre de 2025. Ainda assim, dada as condições financeiras restritas, somada à perspectiva de aperto monetário prolongado e inflação de alimentos pressionando a renda disponível das famílias, esperamos um retorno à tendência de acomodação do setor no restante do ano", disse André Valério, economista sênior do Inter.

Entre as oito atividades pesquisadas na pesquisa do IBGE sobre o varejo em março, seis tiveram resultado positivo sobre o mês anterior.

“No último mês, o que chama mais atenção é o perfil distribuído do crescimento intersetorial. Tivemos seis atividades em crescimento, inclusive as com mais peso, como a farmacêutica e hiper e supermercados", destacou Santos.

Os destaques foram os setores de Livros, jornais, revistas e papelaria (+28,2%) e Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (+3,0%).

Santos explicou que o desempenho positivo do setor de livros e jornais aconteceu em março desta vez, e não em fevereiro como nos últimos anos, por conta de variações no calendário escolar e variações nos momentos de fechamento de contratos novos.

Já as vendas de Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo avançaram 0,4% no mês. Os demais resultados positivos em março vieram de Outros artigos de uso pessoal e doméstico (+1,5%); Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (+1,2%); e Tecidos, vestuário e calçados (+1,2%).