Vendas no varejo dos EUA registram alta ligeira em abril

As estimativas variavam de um declínio de 0,6% a um ganho de 0,4%.

As vendas no varejo têm oscilado neste ano em meio à política comercial caótica presidente Donald Trump. Uma tarifa global de 25% sobre carros e caminhões entrou em vigor em abril, desencadeando uma onda de compras preventivas por parte das famílias ansiosas para evitar o aumento dos preços.

As taxas sobre as importações chinesas foram aumentadas para 145% e uma taxa geral de 10% foi imposta sobre quase todas as importações para os EUA, o que também incentivou os consumidores a se anteciparem às tarifas e apoiarem as vendas em abril.

Embora Washington e Pequim tenham chegado a uma trégua de 90 dias em sua guerra comercial no fim de semana, reduzindo as tarifas sobre as importações, permaneceu a incerteza sobre o que acontecerá depois disso.

As vendas no varejo, excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação, caíram 0,2% em abril, depois de um ganho revisado para cima de 0,5% em março. Essa medida corresponde mais estreitamente ao componente de gastos do consumidor do Produto Interno Bruto (PIB).

Economistas previam que o núcleo das vendas no varejo subisse 0,3%, depois de um avanço de 0,4% relatado anteriormente em março.