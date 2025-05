BB desaba quase 15% após balanço abaixo de estimativas e suspensão de previsões

"Pior do que se temia", escreveram analistas do BTG Pactual em relatório sobre o balanço, que mostrou lucro líquido ajustado de R$7,37 bilhões, uma queda de 20,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. A média das estimativas de analistas compiladas pela LSEG apontava lucro de R$9,23 bilhões.

O BB relacionou o desempenho pior no primeiro trimestre, bem como a suspensão de previsões, ao agravamento da inadimplência de parte da carteira de agronegócios acima do esperado em 2025 e à vigência das novas regras contábeis.

A margem financeira bruta do BB caiu 7,2% ano a ano no primeiro trimestre, a R$23,9 bilhões, com alta de 10,7% na despesa esperada e queda de 35,3% na recuperação de crédito.

O BB afirmou que o custo do crédito foi influenciado, principalmente, pela continuidade da dinâmica agravada da carteira de agronegócios, cuja inadimplência alcançou 3,04%, de 2,45% no quarto trimestre do ano passado e 1,19% um ano antes.

Em teleconferência com analistas nesta sexta, o vice-presidente de gestão financeira do BB, Geovanne Tobias, afirmou que dados de abril ainda demonstram uma resiliência da inadimplência do agro.

Ele afirmou, contudo, que o banco acredita que medidas de judicialização, protesto e cobrança, aliadas à geração de renda maior no campo por safra recorde, devem conseguir controlar a inadimplência no agro no segundo semestre.