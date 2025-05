BB discute com BC "transição suave" de resolução 4.966 após susto no 1º tri com agro

O vice-presidente de controles internos e gestão de riscos, Felipe Prince, afirmou que o regulador está "muito aberto e receptivo" nas discussões com o BB "até porque isso pode bater em restrição de financiamento ao agro, que é o motor do país".

As ações do BB despencavam nesta sexta-feira. Por volta de 11h, os papéis lideravam as perdas do Ibovespa, recuando mais de 12%, após resultado do primeiro trimestre bem abaixo das previsões no mercado, com o banco suspendendo várias previsões sobre o desempenho em 2025.

O vice-presidente de gestão financeira do BB, Geovanne Tobias, afirmou que, após a inadimplência do segmento de agronegócio ter surpreendido no primeiro trimestre e contribuído para pesar sobre o balanço do banco, "dados de abril demonstram ainda uma resiliência dessa inadimplência", mas que a instituição mantém por ora uma previsão de retorno aos acionistas de 40% do lucro este ano.

O executivo citou que o banco acredita que as medidas de cobrança mais intensas do banco vão surtir efeito e que isso, aliado aos retornos da safra recorde de soja e milho deste ano, vai ajudar a conter a inadimplência do segmento no segundo semestre.

Ao comentar sobre as medidas "mais agressivas" de cobrança do BB no contexto da alta da inadimplência do segmento agro, Prince citou que "atraso muito curto a gente já protesta", o que impede o agricultor de recorrer a financiamentos locais.

"A gente criou processo muito mais rápido de poder recuperar esses recursos seja pelas vias extras ou até judiciais", disse o executivo, citando, porém, que o BB vai continuar com uma "cauda de risco, mais concentrada em produtores arrendatários que fizeram investimento de expansão de área nos últimos períodos".