BCE pode estar chegando ao fim dos cortes nos juros, mas guerra comercial é um risco, diz Kazaks

PARIS/FRANKFURT (Reuters) - Os cortes das taxas de juros pelo Banco Central Europeu podem estar perto do fim, mas a incerteza é alta e o ambiente é propenso a mudanças repentinas que também podem alterar a perspectiva da política monetária, disse o membro do BCE Martins Kazaks nesta sexta-feira.

O BCE vem cortando as taxas de juros rapidamente ao longo do último ano e o debate sobre onde encerrar o ciclo de afrouxamento está começando a ganhar destaque, já que a previsão base do BCE aponta inflação em torno do nível de 2%.

"Estamos, de modo geral, dentro do cenário base", disse Kazaks à CNBC.